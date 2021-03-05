الكويت تسجل تراجعا ملحوظا في إصابات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 1613 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

تمثل تلك الحصيلة اليومية للإصابات انخفاضا ملحوظا في المعدل اليومي، بعدما سجلت الكويت يوم أمس 1716 إصابة بكورونا.

وسجلت الكويت 8 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1.113 حالة.

فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت 1.833.316 حالة، بحسب إحصاءات الصحة الكويتية.

وكانت الصحة الكويتية أعلنت شفاء 918 حالة من الإصابة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 184239 حالة.