أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 1613 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.
تمثل تلك الحصيلة اليومية للإصابات انخفاضا ملحوظا في المعدل اليومي، بعدما سجلت الكويت يوم أمس 1716 إصابة بكورونا.
وسجلت الكويت 8 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1.113 حالة.
فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت 1.833.316 حالة، بحسب إحصاءات الصحة الكويتية.
وكانت الصحة الكويتية أعلنت شفاء 918 حالة من الإصابة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 184239 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت تسجل تراجعا ملحوظا في إصابات فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.