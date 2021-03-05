إصابات كورونا اليومية في لبنان تتخطى 3200 حالة.. و52 وفاة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل إصابة 3202 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.
وذكرت الصحة اللبنانية في بيان، ان إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع إلى 390053 حالة.
كما سجلت الصحة اللبنانية 52 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 4971 حالة.
كما رصدت الصحة اللبنانية تعافي 2190 حالة شفاء خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد إلى 304191 حالة
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