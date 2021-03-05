القبض على سوريين في لبنان .. ما السبب؟

أعلنت قيادة الجيش اللبناني القبض على عدد من السوريين داخل البلاد.

وذكرت القيادة في بيان صادر عن مديرية التوجيه قائلة : "بتاريخ 2021/3/5، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جبيل عصابة مؤلفة من 3 سوريين: ر.ع، ش.ش وب.س.

وأوضحت القيادة أن التهم الموجه الي الموقوفين هي العمل على ترويج عملة مزورة، حيث ضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات.

وأشارت القيادة الي انه تم التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.