أخبار اليمن : الصحة العالمية: هذا توقيت انتهاء جائحة كورونا

الصحة العالمية: هذا توقيت انتهاء جائحة كوروناتوقعت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة انتهاء جائحة فيروس كورونا أوائل عام 2022م.

وقال رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة في أوروبا هانز كلوغ خلال لقاء مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية نشر اليوم "أنطلق من افتراض أن عام 2021م سيكون عاماً آخر لفيروس (كورونا)، لكنه سيكون أكثر قابلية للتنبؤ والتحكم، لدينا أدوات وبرامج تشخيص، ولدينا لقاح لذلك".

واضاف و"أنطلق من افتراض أن الوباء سينتهي في وقت مبكر من عام 2022م، وهذا لا يعني أن الفيروس سيختفي، وآمل أنه بحلول ذلك الوقت لن تكون هناك حاجة للتدخلات".

وشدد كلوغ على ضرورة "التضامن الأوروبي" قائلاً "لا يمكنك تطعيم المناطق الغنية، بينما لا يجري تطعيم مناطق أخرى".

واعتبر بأن من المهم جداً معرفة كيف ومتى سترفع البلدان القيود .. محذراً بالقول "إذا حدث كل شيء بسرعة كبيرة، فسوف نعود إلى البداية".

وحث كلوغ على "التحلي بالصبر في موضوع التطعيم، وقال: "في البداية دائماً الطلب يفوق العرض، لا يمكنك تطعيم سكان الكوكب بأسره دفعة واحدة"، ووفقاً لكلوغ فإن "الأمر الذي لا مفر منه على ما يبدو هو حقيقة أن المواطنين في أوروبا سيحصلون على جوازات سفر تطعيم في الصيف، على الرغم من أن هذه ليست توصية من منظمة الصحة العالمية".