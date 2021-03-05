موسكو تبدأ تخفيف إجراءات الحجر الصحى

جدة - نرمين السيد - قال عمدة موسكو، سيرجى سوبيانين، إنه سيتم إلغاء الحظر المفروض على البطاقات المخصصة لوسائل النقل المستخدمة من قبل سكان موسكو من الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا، فى 8 مارس.





وأعلن سوبيانين أن الحجر الصحى على هذه الفئات والتزامهم لمنازلهم سيكون اختياريا بداية من الاثنين المقبل، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". وتأتى هذه القرارات بعد تسجيل تحسن ملحوظ فى الوضع الوبائى وتراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

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