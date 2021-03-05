فرنسا: يجب انسحاب كل القوات الأجنبية من ليبيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية" قال وزير خارجية فرنسا "نأمل فى أن تحصل الحكومة الليبية الجديدة على الثقة سريعا". وأشار وزير خارجية فرنسا إلى وجود تقارب كامل بين وجهتى النظر الفرنسية والإيطالية للحل فى ليبيا.

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