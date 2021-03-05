عاجل.. إصابة طفل وشخص مدنى بشظايا مسيرات حوثية فى السعودية

جدة - نرمين السيد - قال الدفاع المدنى بمنطقة عسير، فى السعودية، اليوم الجمعة، إن طفلا وأحد المدنيين أصيبا، نتيجة سقوط وتناثر شظايا اعتراض طائرات دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية بمحافظتى خميس مشيط وأحد رفيدة.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المتحدث الإعلامى لمديرية الدفاع المدنى بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، أنه اليوم الجمعة، تلقى الدفاع المدنى عدداً من البلاغات عن سقوط وتناثر شظايا فى عدد من المناطق السكنية بمحافظتى "خميس مشيط وأحد رفيدة" نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة. وأوضح السيد، أنه نتج عن ذلك إصابة طفل يبلغ من العمر (10) أعوام، تمت معالجته عن طريق فرقة الهلال الأحمر السعودى، إضافة إلى إصابة أحد المدنيين (مواطن) أثناء قيادته مركبته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وحالته مستقرة، وكذلك تضرر عدد من المنازل بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، ولم ينتج عن هذه الأضرار أى إصابات أو وفيات - ولله الحمد ـ، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة فى مثل هذه الحالات.

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