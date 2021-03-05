الصحة العالمية تحذر من احتمال وقوع موجتين ثالثة ورابعة لكورونا

جدة - نرمين السيد - حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من احتمال مواجهة العالم موجتين ثالثة بل ورابعة من جائحة فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" حال عدم اتخاذ إجراءات احترازية ضرورية.





وشدد مدير برنامج الطوارئ فى المنظمة، مايك رايان، خلال مؤتمر صحفى، على أن ظهور اللقاحات ضد فيروس كورونا يجب ألا يشجع حكومات دول العالم على تخفيف الجهود لمكافحة الجائحة، مشيرا إلى خطر "فقدان التركيز".

وقال رايان: "نعتقد أننا تجاوزنا هذا الوضع، لكننا لسنا على ذلك... الدول ستنجر إلى موجتين ثالثة بل رابعة فى حال عدم التوخى بالحذر"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأعرب رايان عن قلقه من أن هناك حكومات وشخصيات تعتبر أن جائحة فيروس كورونا بقيت فى الماضى، مؤكدا أن هذا الوقت ليس مناسبا لتخفيف إجراءات مكافحة "كوفيد-19"، بما فى ذلك فى البرازيل، التى تشهد أعدادا كبيرة للإصابات والفيات.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة صحية مزمنة ناجمة عن تفشى عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذى بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة فى كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهى، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا التفشى جائحة يوم 11 مارس العام الماضى، وأصاب الفيروس حتى الآن أكثر من 115 مليون شخص فى مختلف أنحاء العالم وأودى بحياة نحو 2.5 مليون منهم.