شاهد .. هدية الرئيس العراقي للبابا فرنسيس خلال زيارته التاريخية

أهدى رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، قداسة البابا فرنسيس جداريتين من تصميم شيخ النحاتين محمد غني حكمت تحمل اسم "درب الآلام" للسيد المسيح.

وحول تفاصيل الجداريتين فإن موضوعهما يعبران عن آلام السيد المسيح، والمعاناة التي عاشها العراقيون على مدى عقود".

ووصل بابا الفاتيكان ، فرنسيس الثاني ، الجمعة، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة تستغرق 4 أيام، معتبرا أنها "واجب نحو أرض عانت الكثير".

وفور وصوله، عقد البابا فرنسيس مباحثات ثنائية مع الرئيس العراقي برهم صالح بقصر بغداد ، وقام بزيارة كنيسة سيدة النجاة بعد إلقائه كلمة فيها.

