السعودية: إصابة مدنيين بينهم طفل بشظايا مفخخة حوثية

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الجمعة، إصابة مدنيين اثنين بينهم طفل نتيجة سقوط شظايا اعتراض طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة

وأكد الدفاع السعودي في منطقة عسير في بيان تضرر عدد من المنازل في خميس مشيط بشظايا متطايرة للمسيرة الحوثية التي تم اعتراضها، ولم ينتج عن هذه الأضرار إصابات ووفيات.

وأصيب طفل يبلغ 10 أعوام تمت معالجته عن طريق فرقة الهلال الأحمر السعودي، إضافة إلى مواطن سعودي أصيب أثناء قيادته مركبته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة، وذلك جراء سقوط وتناثر شظايا في عدد من المناطق السكنية بمحافظتي "خميس مشيط وأحد رفيدة" نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة.

كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة سادسة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط"، مؤكدا أن "جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب".