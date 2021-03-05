قتلى وجرحى في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في مقديشو

انفجرت سيارة مفخخة، اليوم الجمعة، قرب ميناء العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما أكدت تقارير محلية. ذكرت صحيفة "صومالي جارديان" أن هجوم بسيارة مفخخة استهدف مطعم شعبي يمني قرب السجن المركزي وسط مقديشو، مشيرة إلى سقوط ضحايا وجرحى مدنيين خلال الحادث. وأشارت الحكومة الصومالية إلى احتمالية تضرر عدد كبير من المدنيين، جراء انهيار بعض المنازل خلال التفجير الضخم.

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