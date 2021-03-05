أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يحذر: 48 ساعة خطيرة في طقس اليمن

الفلكي الشوافي يحذر: 48 ساعة خطيرة في طقس اليمن
كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن، محذراً المواطنين من حالة جوية خطيرة خلال الـ48 ساعة المقبلة،
وتوقع الفلكي الشوافي وصول موجة غبار صباح السبت تؤثر على الصحاري الداخلية والهضاب الشرقية وتمتد الى اجزاء من المناطق الوسطى وصولاً إلى بعض المناطق من المرتفعات الغربية والجنوبية غربية.
ولفت الشوافي إلى أن موجة الغبار ستكون مصحوبة برياح باردة نسبياً تعمل على إنخفاض درجات الحرارة بحوالي 2-3 درجات مئوية مقارنة عن ما كانت عليه الأيام الماضية.
ودعا الفلكي اليمني المواطنين إلى توخي الحذر من تاثيرات الغبار على الصحة خصوصاً مرضى الجهاز التنفسي، وكذلك سائقي المركبات على الطرق الصحراوية من تدني الرؤية الافقية بسبب الغبار.
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