مقتل 20 شخصا وإصابة 30 فى إنفجار بالعاصمة الصومالية مقديشيو

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، مساء اليوم الجمعة، بمقتل نحو 20 شخصا وإصابة 30 آخرين، فى انفجار استهدف مطعما فى العاصمة الصومالية مقديشو.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، مساء اليوم الجمعة، بمقتل نحو 20 شخصا وإصابة 30 آخرين، فى انفجار استهدف مطعما فى العاصمة الصومالية مقديشو. ولم تعلن أى جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.





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