وزير إعلام اليمن يطالب بتدخل دولى لوقف تجنيد الحوثيين للمدنيين إجباريا

جدة - نرمين السيد - طالب وزير الإعلام اليمنى، معمر الإريانى، اليوم الجمعة 5 مارس، بالتدخل الدولى لوقف تجنيد جماعة الحوثى الإرهابية، المدنيين إجباريا، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.





وقال الإريانى فى سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": "يذكرنا تصريح احد قيادات مليشيا الحوثى المدعومة من إيران، بما هو حادث اليوم من عمليات حشد وتجنيد لأبناء القبائل والأطفال وفئة المهمشين والزج بهم فى هجمات انتحارية فى صخارى ووديان وجبال محافظة مأرب الصامدة". وتابع الوزير اليمنى، بقوله: "بينما قيادات المليشيا وأبنائهم فى قصور وفلل صنعاء يراكمون الأموال المنهوبة". ولفت الإريانى إلى أن هناك جرائم "إبادة جماعية"، تقوم بها جماعة الحوثى لأبناء القبائل فى محافظات صنعاء وذمار وصعدة وعمران وحجة والمحويت. وأوضح قائلا: "يستغل الحوثيين حالة الجهل والفقر، التى كرستها عبر سياسات ممنهجة من نهب للخزينة العامة ورواتب الموظفين، وإعاقة لعمليات الإغاثة الإنسانية، ونهب المساعدات من أفواه الجوعى". وطالب الإريانى المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بضرورة "التحرك الفورى" لوقف عمليات التجنيد الإجبارى للمواطنين فى مناطق سيطرة الحوثيين. ​وأتم بقوله: "تسببت تلك العمليات فى فناء أسر وقرى بأكملها فى عدد من مديريات محافظة صنعاء لم يتبق منها سوى النساء، ينبغى أن يتم وضع حد لاستخفاف المليشيا الحوثية بدماء اليمنيين".

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