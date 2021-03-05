روسيا تدعو إلى اجتماع عاجل بشأن عودة إيران وأمريكا إلى الاتفاق النووي

دعت روسيا، اليوم الجمعة، إلى عقد اجتماع عاجل بشأن عودة إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي الإيراني .
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن دعوة موسكو لعقد اجتماع في أقرب وقت ممكن، بشأن عودة طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية .
في وقت سابق، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن طهران مستعدة للعدول عن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي "بشروط".
وأضاف أن "سياسات الغطرسة التي تنتهجها الدول الغربية تجاه إيران ستؤدي إلى تأزيم الوضع الراهن".
وانسحبت الإدارة الأمريكية السابقة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، معلنة فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني .
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