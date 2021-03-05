مدينة عربية تعلق الصلاة في المساجد لمواجهة كورونا

أفاد موقع قناة نسمة التونسي؛ بصدور قرارات جديدة من اللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد داخل تونس. واقرت اللجنة التونسية اليوم، قرارات بفرض حظر التجول بولاية القصري ومدينة سبيطلة وعمادات السرور والخضراء والقصر من الساعة الرابعة مساء الى الساعة الخامسة صباحا. كما شملت القرارات أيضا تعليق الصلاة في جميع المساجد واغلاق المطاعم والمقاهي بداية من يوم الغد وحتي الرابع عشر من مارس الجاري.

كما قررت اللجنة منع إقامة الأسواق الأسبوعية بسبيطلة وغلق الحمامات وقاعات الأفراح. يذكر أنّ اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا بولاية القصرين أعلنت الاثنين غلق وعزل منطقة " الرحيات" من معتمدية سبيطلة.

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