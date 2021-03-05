واشنطن: لن ننسحب من أفغانستان في مايو

قال آدم سميث رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي إن بلاده لن تخرج من أفغانستان بحلول الأول من مايو المقبل، في ظل الظروف الحالية.
وأشار إلى أن عدم الاستقرار في أفغانستان والصومال وليبيا يمثل تهديدا للولايات المتحدة أيضًا.
في وقت سابق، حذرت ألمانيا المجتمع الدولي من إنهاء المهمة العسكرية في أفغانستان بشكل متسرع داعية إلى تجنب انسحاب القوات الأجنبية قبل الأوان.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان هي أول فرصة واقعية للسلام في أفغانستان منذ فترة طويلة، فرصة يجب ألا نهدرها".
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