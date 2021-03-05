من يوليو.. قانون "ثوري" جديد في ملاعب كرة القدم

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (ايفاب)، المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية، الجمعة، أن حالات لمسة اليد غير المتعمدة التي تؤدي إلى هدف أو حصول فريق ما على فرصة سانحة للتسجيل، لن تعتبر مخالفة اعتبارًا من يوليو المقبل.

وأصدر "ايفاب" بيانًا أوضح فيه أيضًا قواعد جديدة وتعديلات على حالات لمس الكرة باليد.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من القرار المثير للجدل في مباراة توتنهام ومضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز التي شهدت إلغاء هدف لأصحاب الارض سجله النيجيري جوش ماجا بعد لمسة يد غير متعمدة من زميله الغابوني ماريو ليمينا، انتهت بفوز "سبيرز" بهدف نظيف.

كما أشار "ايفاب" الى أن على الحَكم "استخدام حُكمه" في ما يتعلق بوضعية ذراع أو يد اللاعب عندما تلمسه الكرة قبل أن يطلق صافرته مشيرًا الى لمسة يد.

وجاء في البيان "نظرًا لأن التعامل مع حالات لمسة اليد لم يكن دائمًا متسقًا بسبب التطبيق غير الصحيح للقانون، أكد الأعضاء أن ليس كل لمسة للكرة من يد او ذراع اللاعب تعتبر مخالفة".

وكان أحد الخلافات الرئيسية حول لمسة اليد في المواسم الأخيرة حول الحالة التي تعتبر فيها وضعية الذراع طبيعية من عدمها عندما ترتطم به الكرة.

وجاء البيان بعد الاجتماع العام السنوي لـ"ايفاب" الذي أقيم عبر تقنية الاتصال بالفيديو، الجمعة.

وكشف السويسري جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، أن المجلس تلقى اقتراحًا من المدرب الفرنسي الأسطوري لأرسنال الإنجليزي أرسين فينغر بشأن قاعدة التسلل.

واقترح فينغر الذي يشغل الآن منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا، تعديل قانون التسلل بحيث يعتبر اللاعب في وضعية قانونية إذا كان "جزء من الجسم الذي يمكن للمهاجم أن يسجل به" أبعد عن المرمى من مدافع الخصم، وفق ما قاله إنفانتينو.

وقال مدير ايفاب ديفيد ايليراي إنها "فكرة مثيرة للاهتمام ستتم دراستها بدقة".

لكنه تابع: "من المستحيل أن نعطي جدولا زمنيًا، خاصة بسبب الوباء".