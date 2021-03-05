وقال أوليانوف: إن "الولايات المتحدة وإيران بحاجة إلى تنسيق الخطوات للعودة إلى الاتفاق النووى"، منوها إلى أن "انتظار الخطوة الأولى من الجانب الآخر يؤدى إلى طريق مسدود".
وأضاف فى تصريحات لقناة "روسيا 24"، "تريد كل من إيران والولايات المتحدة عودة كاملة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.. الآن نحتاج فقط إلى الاتفاق على تسلسل الخطوات، على محتواها. هذه مهمة قابلة للحل فى ظل وجود هدف استراتيجى مشترك. يجب أن أقول أن الولايات المتحدة فى هذه المرحلة مستعدة فقط لمناقشة العودة إلى ما حدث فى عام 2015، عندما تم وضع الاتفاقية.
وتابع، "ربما نحتاج إلى اجتماع غير رسمى للمشاركين الحاليين فى الاتفاق النووى والولايات المتحدة من أجل بدء الحوار. وهذا الأمر ممكن من حيث المبدأ، ولكن لا بد من توضيح بعض التفاصيل، لأنه موضوع فى غاية الحساسية، خاصة بالنسبة لإيران".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو تدعو لعقد اجتماع عاجل بشأن عودة إيران وأمريكا إلى الاتفاق النووى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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