موسكو تدعو لعقد اجتماع عاجل بشأن عودة إيران وأمريكا إلى الاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، عن دعوة موسكو لعقد اجتماع فى أقرب وقت ممكن، بشأن عودة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووى، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وقال أوليانوف: إن "الولايات المتحدة وإيران بحاجة إلى تنسيق الخطوات للعودة إلى الاتفاق النووى"، منوها إلى أن "انتظار الخطوة الأولى من الجانب الآخر يؤدى إلى طريق مسدود".

وأضاف فى تصريحات لقناة "روسيا 24"، "تريد كل من إيران والولايات المتحدة عودة كاملة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.. الآن نحتاج فقط إلى الاتفاق على تسلسل الخطوات، على محتواها. هذه مهمة قابلة للحل فى ظل وجود هدف استراتيجى مشترك. يجب أن أقول أن الولايات المتحدة فى هذه المرحلة مستعدة فقط لمناقشة العودة إلى ما حدث فى عام 2015، عندما تم وضع الاتفاقية.

وتابع، "ربما نحتاج إلى اجتماع غير رسمى للمشاركين الحاليين فى الاتفاق النووى والولايات المتحدة من أجل بدء الحوار. وهذا الأمر ممكن من حيث المبدأ، ولكن لا بد من توضيح بعض التفاصيل، لأنه موضوع فى غاية الحساسية، خاصة بالنسبة لإيران".