البابا فرنسيس يزور أور بمحافظة ذى قار العراقية غدا

جدة - نرمين السيد - يزور البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، غدا السبت، محافظة ذى قار جنوب شرقى العراق، وتحديدا مدينة أور الأثرية التاريخية، وتعتبر الزيارة واحدة من أبرز محطات برنامج البابا فى العراق، نظرا إلى رمزية المكان.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، سيقوم البابا فرانسيس بزيارة مدينة أور الأثرية، فى اليوم الثانى من زيارته التاريخية إلى العراق. ويتجه البابا إلى إقامة صلاة الأديان "من أجل أبناء وبنات إبراهيم"، وبمشاركة أتباع مختلف الديانات والطوائف العراقية، تأكيدا على قيم السلام والتعايش والتسامح والأخوة الإنسانية، لا سيما أن تلك الصلاة، وما ستحمله من معان ورسالات، تتم فى مهد الديانة الإبراهيمية. وتعد أور، بحسب مختلف الديانات السماوية، مسقط رأس النبى إبراهيم، وهو بمثابة الأب الروحى لتلك الديانات التوحيدية.

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