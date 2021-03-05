اعتقال مسؤول بإدارة ترامب شارك باقتحام الكابيتول

جدة - نرمين السيد - اعتقل مكتب التحقيقات الفدرالى فى أمريكا مسؤولا عمل فى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، لأول مرة منذ واقعة اقتحام مبنى الكابيتول فى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال يناير الماضى، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وكان مبنى الكابيتول قد تعرض للاقتحام من قبل أنصار ترامب فى السادس من يناير، اعتراضا على خسارته للانتخابات على يد غريمه جو بايدن.

وادعى ترامب حينها أن الانتخابات الرئاسية "مزورة"، فيما اعتبره معارضون له دعوة لأنصاره للتظاهر أمام مبنى الكابيتول، مما أدى لاندلاع أعمال العنف والاقتحام الذى أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

ومنذ يوم الاقتحام، يشن مكتب التحقيقات الفيدرالى حملة للقبض على المشاركين فيه، وقد نجح فى اعتقال أبرزهم، وذلك بعدما تم توثيق عملية الاقتحام بمقاطع الفيديو والصور.

إلا أن الاعتقال الجديد يعد الأول من نوعه، فهى المرة الأولى التى يتم اعتقال مسؤول عمل فى إدارة ترامب، شارك فى الاقتحام واعتدى على أفراد من الشرطة.

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن فيدريكو كلين عمل كـ"مساعد متوسط المستوى" فى وزارة الخارجية الأميركية خلال إدارة ترامب.

وبدأ كلين عمله مع إدارة ترامب فى الحملة الانتخابية عام 2016، وتم تعيينه فى وزارة الخارجية بعد أيام من أداء ترامب اليمين الدستورية، وكان يحمل تصريحات أمنية سرية، حتى يوم الاقتحام فى السادس من يناير، إلا أنه استقال فى 19 يناير.