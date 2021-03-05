الأمم المتحدة : رصد قناصة استهدفوا المحتجين فى ميانمار

وجاء فى رسالة المبعوثة إلى مجلس الأمن الدولى، الذى يعقد جلسة مغلقة حول ميانمار، اليوم الجمعة: "تلقينا معلومات مؤكدة حول أن العديد من المحتجين قتلوا بالرصاص الحى. ويتناقض استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين السلميين مع القانون الإنسانى الدولى".
وأضافت المبعوثة أن هناك مقاطع فيديو، يظهر فيها قناصة عسكريون فى مواقع لإطلاق النار، وهم يصوبون السلاح باتجاه المحتجين العزل، وأوضحت أن العسكريين والشرطة أطلقوا نيرانا عشوائية فى مختلف المناطق بميانمار.
وأكدت أن العسكريين "قتلوا نحو 50 من المتظاهرين السلميين الأبرياء وأصابوا بجروح عددا أكبر من ذلك".
وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف فى ميانمار وعودة المؤسسات الديمقراطية فى البلاد، داعية المجتمع الدولى لإدانة أعمال العسكريين فى ميانمار الذين "يتجاهلون إشاراتنا"، حسب قولها.
يذكر أن ميانمار تشهد احتجاجات واشتباكات المحتجين مع قوات الأمن منذ استيلاء العسكريين على السلطة فى 1 فبراير الماضى، واعتقال القيادة المدنية للبلاد للاشتباه بتزوير نتائج الانتخابات، بمن فيها زعيمة الحزب الحاكم، الحائزة على جازة نوبل للسلام أونغ سان سو تشى.
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