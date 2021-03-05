الأردن يدين استهداف ميليشيات الحوثي أراضي السعودية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استمرار مليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ بالستي باتجاه منطقة جازان وعدد من الطائرات المفخخة المسيرة بدون طيار باتجاه مدينة خميس مشيط حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها جميعا بنجاح.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، شدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز على موقف المملكة الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والتصعيد الخطير في استهداف المناطق المدنية الذي يشكل انتهاكا صارخا لكل الاعراف الدولية خصوصا القانون الدولي الانساني.
كما أكد وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها الشقيق.
وشدد على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
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