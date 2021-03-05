الاقامة الذهبية في دولة الإمارات وطرق الحصول عليها، مؤخرا تعمل دولة الإمارات على تقديم كافة التسهيلات إلى المواطنين الوافدين داخل الدولة وتوفير الإقامة بسهولة لذلك حرصت دولة الإمارات في عام 2019 على عمل إقامة تسمى الإقامة الذهبية و التي تكون عبارة عن تأشيرة لمدة طويلة يتم منحها إلى الأشخاص المقيمين داخل دولة الإمارات لمدة خمس أو عشرة سنوات ويتم تجديد هذه الإقامة بشكل تلقائي بعد الانتهاء.

الاقامة الذهبية في دولة الإمارات وطرق الحصول عليها

هذه الإقامة لا يتم منحه إلى كافة الفئات بل إلى فئة معينة مثل المستثمرين داخل دولة الإمارات الموهوبين، والذين يعملون في مجالات معينة والغرض من هذه الإقامة هو تسهيل إقامة الوافدين داخل الإمارات دون التحكم الذي يفرضه الكفيل.

الاقامة الذهبية في دولة الإمارات

بعد أن تم طرح فكرة الإقامة الذهبية داخل دولة الإمارات التي يتم منحها إلى الوافدين والتي يتم منحها لمدة من 5 إلى 10 سنوات ثم يتم تجديد هذه الإقامة بشكل تلقائي. قام مجلس وزراء الدولة بتحديد الفئة التي تستطيع الحصول على هذه الإقامة سواء إذا كانت لمدة خمس سنوات أو عشرة سنوات. وهذه الفئة تتمثل في الموهبين العلماء الباحثين الطلبة المتفوقين المستثمرين المتخصصين في بعض المجالات المعنية.

شروط الحصول على الإقامة الذهبية

هناك بعض الشروط التي قامت الدولة بموضعها على الأشخاص الذين يريدون الحصول على الإقامة الذهبية سواء كانت إقامة ال 5 سنوات أو الـ 10 سنوات ومن أهم هذه الشروط.

شروط الإقامة لمدة 10 سنوات بالنسبة للمستثمرين

أن يكون المستثمر داخل دولة الإمارات يمتلك شركة لا يقل رأس المال الخاص بها عن 10 ملايين درهم.

لديه وديعة في صندوق الاستثمار لا تقل قيمتها عن 10 ملايين.

أن يكون المستثمر شريك في شركة داخل دولة الإمارات لا تقل قيمة الشركة عن عشرة ملايين درهم.

لديه مجموعة من الاستثمارات داخل الإمارات ولا تكون قيمتها أقل من 10 ملايين.

أن يكون المستثمر بماله الخاص ولا يكون عليها أي ديون.

شروط الإقامة لمدة 5 سنوات

لديه مشاريع استثمارية أو شركة لا يقل رأسمالها عن 5 ملايين.

أن يكون المال المستثمر به من ماله الخاص ولا يوجد عليه ديون أو قروض.

طريقة التقديم على الإقامة الذهبية

تسجيل الدخول على منصة التأشيرة الذهبية .

. طلب الترشح للحصول على التأشيرة .

يتم مراجعة الطلب خلال مدة 30 يوم.

تصل رسالة إلى الشخص المتقدم بالموافقة أو الرفض.

إذا تم الموافقة سيحصل على رابط بريد إلكتروني يتم تحميل الملف المطلوب ثم تقوم الهيئة بمراجعة الطلب و الحصول على التأشيرة.