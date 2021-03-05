الأردن : الخلايلة يطلب من الائمة توجيه المصلين لعدم حضور صلاة الجمعة كل من يقل عن 18 ويزيد عن 60 سنة

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دوت الخليج :- وجه وزير الاوقاف محمد الخلايلة تعليمات صارمة تتعلق بصلاة الجمعة .
وطلب الخلايلة فتح نوافذ المساجد لمدة 15 دقيقة قبل دخول المصلين ، والتاكيد على ارتداء الكمامة واحضار المصلى الشخصي مع كل شخص يدخل المسجد والتباعد الاجتماعي .
ومن التعليمات الجديدة طلب الخلايلة من الائمة توجيه المصلين لعدم حضور صلاة الجمعة كل من يقل عن 18 سنة ويزيد عن 60 سنة .
ووفق الكتاب الذي حصلت عليه المدينة نيوز وتنشر صورة عنه فان هذا الامر الاخير بخصوص اعمار المصلين هو امر توجيهي للائمة وليس قرارا وزاريا بفرضه على المصلين .
وثيقة :
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