أخبار اليمن : طيران العدوان يشن غارات هستيرية على مأرب

طيران العدوان يشن غارات هستيرية على مأربشن طيران العدوان السعودي الغاشم سلسلة غارات هستيرية على محافظة مأرب.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ19 غارة مناطق متفرقة بمديرية صرواح، و7 غارات على مديرية مدغل و5 غارات على مديرية مجزر بمأرب، خلفت أضرار كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف بالجوف، وغارة على البقع في صعدة.