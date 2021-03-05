انفجار عنيف يهز العاصمة الصومالية مقديشو

قُتل أكثر من 10 اشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة قرب مطعم شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو، وفقا لمسؤول أمني.

وقال الضابط في القوى الأمنية محمد عثمان إنّ "الانفجار كان عنيفا للغاية وتسبب في دمار هائل وسقوط ضحايا مدنيين". وأضاف: "ما زالت العمليات جارية لتحديد العدد الدقيق للضحايا، لكن المعلومات الأولية التي حصل عليها مسؤولو أمن تشير إلى مقتل أكثر من 10 أشخاص".

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