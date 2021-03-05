البابا فرنسيس يلتقى أساقفة وكهنة العراق

جدة - نرمين السيد - وألقى البابا عليهم كلمة جاء فيها:

الآن، أودّ أن أقول كلمة خاصّة لإخوتى الأساقفة. يروق لى التفكير فى خدمتنا الأسقفيّة بمفهوم القرب: قريبون من الله، فنحن نحتاج أن نبقى مع الله فى الصّلاة، وقريبون كذلك من المؤمنين الموكلين إلى رعايتنا، ومن كهنتنا. كونوا قريبين بشكل خاصّ من كهنتكم، حتى لا يروا فيكم إداريّين أو "مديرى أعمال"، بل أباء، يهتمّون لأن يكون أبناؤهم فى حالة جيّدة، وهم على استعداد لدعمهم وتشجيعهم بقلب منفتح. رافقوهم فى صلاتكم ووقتكم وصبركم وقدّروا عملهم ووجّهوا نموّهم. وسوف تكونون لكهنتكم بهذه الطريقة علامة مرئيّة ليسوع، الراعى الصّالح الذى يعرف خرافه ويبذل حياته فى سبيلها (را. يو 10، 14- 15).

أعزّائى الكهنة، والرهبان والراهبات، ومعلّمى التعليم المسيحيّ والإكليريكيّين الذين تستعدّون للخدمة فى المستقبل: لقد سمعتم جميعا صوت الرّبّ فى قلوبكم وأجبتم مثل صموئيل الشابّ: "هاءنذا" (1 صم 3، 4). أدعوكم إلى تجديد هذه الإجابة كلّ يوم، وأتمنّى أن تقود كلّ واحد منكم لأن يحمل البشرى السارّة بحماس وشجاعة، وأن تعيشوا وتسيروا دائما فى نور كلمة الله، والتبشير بها نعمة لنا وواجب علينا.

نعلم أنّ خدمتنا تتضمّن أيضا جانبا إداريّا، لكن هذا لا يعنى أنّه علينا أن نقضى كلّ وقتنا فى اجتماعات أو خلف المكتب. من المهمّ أن نخرج لنكون فى وسط قطيعنا ونقدّم حضورنا ومرافقتنا للمؤمنين فى المدن والقرى. أفكّر فى الذين قد نهملهم: فى الشباب وكبار السنّ والمرضى والفقراء. عندما نخدم قريبنا بتفان، كما تفعلون أنتم، وبروح الشفقة والتواضع واللطف والمحبّة، فإنّنا نخدم يسوع حقا، كما قال لنا هو نفسه (را. متى 25، 40).

ومن خلال خدمة يسوع فى الآخرين، نكتشف الفرح الحقيقيّ. لا تبتعدوا عن شعب الله المقدّس الذى ولدتم فيه. لا تنسوا أمّهاتكم وجدّاتكم، اللواتى "أرضعنكم" حليب الإيمان، كما يقول القدّيس بولس (را. 2 طيم 1، 5). كونوا رعاة وخدّأما للشعب لا موظّفى دولة. كونوا دائما مع شعب الله، لا تنفصلوا عنه أبدا كما لو كنتم طبقة مميّزة. لا تنكروا "الأمّة" النبيلة التى هى شعب الله المقدّس.