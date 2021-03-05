البيت الأبيض: بايدن يرى ضرورة لتحديث آلية استخدام القوة فى الخارج

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى خلال مؤتمر صحفى لها، اليوم الجمعة، إنه "كان من الضرورى تحديث ذلك منذ فترة طويلة".

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية أجرت دراسة قانونية شاملة بشأن العمليات العسكرية.

وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن قد صرح فى وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تقوم بنشر الديمقراطية فى العالم من خلال التدخلات العسكرية وإسقاط الأنظمة.