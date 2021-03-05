أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا عاجلا بشأن الخروقات الإسرائيلية للمياة الإقليمية.
قالت مديرية التوجيه في البيان البيان "إنه بتاريخ 5/ 3/ 2021 الساعة 2.59 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 277 مترا ولمدة دقيقتين، وألقى عناصره قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة.
وأضافت : تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
كما تابع : "و بتاريخ 4/ 3/ 2021 اعتبارا من الساعة 12.20 ولغاية الساعة 18.51 تم تسجيل /3/ خروق بحرية من قبل زوارق حربية تابعة للعدوّ الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 259 مترا، حيث أقدم عناصر الزوارق على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة.
وأشار الي انه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشأن إسرائيل.. بيان عاجل من الجيش اللبناني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.