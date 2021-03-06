قصف تركى لقرى فى ريف حلب بسوريا

جدة - نرمين السيد - قصف الجيش التركى وفصائل سورية مدعومة منه، قرى فى ريف حلب الشمالى، فى سوريا، وهو ما بدا ردا على استهداف حراقات للنفط فى بلدتين فى ريف المحافظة تسيطر عليهما فصائل موالية لأنقرة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وبعد القصف الذى طال الحراقات فى بلدتى الحمران وترحين فى ريف حلب، ذكرت وسائل إعلام محلية بينها وكالة هاوار، أن الجيش التركى قصف عددا من القرى فى منطقة الشهباء فى ريف المحافظة منها منطقة سد الشهباء وقرية سموقية وجبل النايف.

وذكرت "منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا"، أن الجيش التركى والفصائل الموالية له استهدف براجمات الصواريخ قرى "تل رفعت، كفرنايا، الشيخ عيسى، حليصة، وطريق دير جميل كفرنايا والمضيق والسد" وأوضحت أن "مصدر القصف هو القاعدة التركية المتمركزة فى كلجبرين الواقعة غربى مدينة مارع".

كذلك طال القصف قرى فى ريف منبج، حسب ما أعلن المركز الإعلامى لمجلس منبج العسكرى الذى قال إن الجيش التركى استهدف، مساء اليوم الجمعة قرى صيادة، والدندنية، وأم عدسة، وأضاف أن القصف انطلق من القاعدة التركية فى قرية الياشلى والكربجلى التى تقع شمال وغربى مدينة منبج.

وقال المركز، إن القصف استمر من السابعة والنصف مساء وحتى التاسعة، وإن "الاستهداف تم بقذائف الهاون التى بلغ حتى الآن 40 قذيفة".

وكانت حراقات النفط فى بلدتى الحمران وترحين فى ريف محافظة حلب تعرضت لاستهداف صاروخى حسب ما ذكرت وكالات ووسائل إعلام محلية، أدى إلى قتيل وجرحى إضافة إلى حرائق ضخمة فى البلدتين اللتين تسيطر عليهما فصائل تدعمها تركيا.