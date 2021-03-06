أمريكا تسجل 67 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد حالات الإصابة المكتشفة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية بمقدار 67 ألفا، ووفاة ما يقرب من ألفى شخص.





وبحسب جامعة جونز هوبكنز، "تم تسجيل 67.164 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية و1.903 حالات وفاة". وبلغ العدد الإجمالى لحالات كورونا فى الولايات المتحدة 28.827.140، وبلغ إجمالى الوفيات بسبب كورونا 520.356. من جهة أخرى، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 80 مليونا و540.474 شخصا تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى صباح الأربعاء، ووزعت 107 ملايين و28.890 جرعة.

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