السعودية تقرر إيقاف العمل ببعض الإجراءات الاحترازية بدءا من الأحد

جدة - نرمين السيد - قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية اعتبارا من الأحد القادم، مع استمرار العمل بقرارات إيقاف كل المناسبات والحفلات والاجتماعات.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية إنه تقرر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة فى المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات المراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية فى المطاعم والمقاهى وما فى حكمها، وذلك اعتبارًا من يوم الاحد 23 رجب 1442هـ الموافق 7 مارس 2021م.

وأوضح المصدر السعودى أنه تم استثناء بعض الإجراءات، والتى سيستمر العمل بها، وهى على النحور التالى:

1) استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة؛ ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما فى حكمها، وذلك فى قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك فى الاستراحات والمخيمات التى تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر.

2) بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية فى المناسبات الاجتماعية عند (20) شخصاً.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات، بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز فى المقابر على جميع أوقات اليوم، وعدم التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والبروتوكولات المعتمدة للأنشطة كافة، وذلك للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التى تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.

وأكد أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة القادمة، للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائى.