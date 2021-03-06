لبنان.. أكثر من 3200 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 3202 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان وزارة الصحة اللبنانية: "تمّ تسجيل 3194 حالة إصابة بين المقيمين و08 إصابات بين الوافدين، كما تم تسجيل 52 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 4971".
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات منذ 21 فبراير 2020 إلى 390.053 حالة.
وأوضحت الوزارة "أن عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 2190، من بينها 912 حالة في العناية المركزة"، لافتة إلى أن "عدد الفحوصات المخبرية ليوم أمس هو 20793، منها 3183 فحصًا في المطار".
وأعلنت أنه تم تلقيح 5515 شخصا أمس، ومجموع من تلقحوا ضد الفيروس بلغ 71631 شخصا.
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