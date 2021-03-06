نشرة أخبار العالم.. السعودية تنهي العمل بإجراءات احترازية.. الصحة العالمية تحذر من موجات كورونا قادمة.. وبايدن يصدر قرارا بشأن إيران

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "دوت الخليج" على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

أعلنت وزارة الداخلية السعودية ، الجمعة، عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتبارًا من الأحد القادم.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، قرارًا حاسمًا بشأن قانون قديم يخول الرئيس الأمريكي سلطة الأمر بتوجيه ضربات عسكرية في الشرق الأوسط، بعد أيام من توجيهه أمرًا بقصف مواقع لمليشيات موالية لإيران في سوريا.

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من احتمالية تفشي موجة ثالثة أو رابعة من فيروس كورونا، حال عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

أفاد موقع قناة نسمة التونسي؛ بصدور قرارات جديدة من اللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد داخل تونس.

تلقي بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، جداريتين من تصميم "شيخ النحّاتين العراقيين " محمد غني حكمت تحمل اسم "درب الآلام" للسيد المسيح كهدية من الرئيس العراقي برهم صالح.

كشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية أنه على مدار العام الماضي، شاركت معظم بلدان العالم البيانات المتعلقة بحالات الإصابة والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلا أن هناك 3 دول يبدو أنها أقل شفافية، أو تنكر حجم المشكلة.

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي أن يكون الطقس غدا مغبرا إلى غائم جزئيًا أحيانًا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطبا ليلًا وصباح " الأحد ".