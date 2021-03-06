السعودية .. التحالف العربي يعترض 8 طائرات حوثية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم السبت، اعتراض وتدمير 8 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي اليمنية باتجاه المملكة.
وقال التحالف في بيان نقلته قناة "الإخبارية" السعودية إن جميع الطائرات الحوثية حاولت استهداف المدنيين بشكل متعمد.
ومساء أمس أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، جنوبي المملكة العربية السعودية، عن إصابة طفل يبلغ من العمر عشر سنوات بشظايا طائرة درون مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية، يوم الجمعة، و أسقطتها قوات التحالف.
وأضافت المديرية، أن مدنيا آخر أصيب وهو يقود سيارته وتم نقله إلى المستشفى لأجل تلقي العلاج اللازم.
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