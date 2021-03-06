في 24 ساعة .. سوريا تسجل 55 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها منذ قليل أن إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد في البلاد ارتفع منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 15870.

كما رصدت تعافي 86 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 10209 حالة.

فيما سجلت 4 وفيات خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 1054.