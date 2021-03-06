وزير الدفاع الأمريكي: نشاطات إيران النووية خطر على أمننا القومي

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت، إن نشاطات إيران النووية والصاروخية ودعمها للإرهاب لا تزال تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف أوستن في تصريحات لشبكة "أيه.بي.سي"الأمريكية: "لا نزال نقيم المسؤول عن الهجوم الصاروخي الأخير على قاعدة عين الأسد في العراق".

وتابع: " إذا قررنا الرد على هجوم قاعدة عين الأسد فسيكون ذلك في الزمان والمكان اللذين نختارهما".

وقاعدة عين الأسد (القادسية سابقًا) تعد ثاني كبرى القواعد الجوية العسكرية بالبلاد بعد "بلد الجوية"؛ إذ تعد مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي.

وتتسع القاعدة لـ5 آلاف عسكري مع المباني اللازمة لإيوائهم مثل الملاجئ والمخازن المحصنة والثكنات وملاجئ محصنة للطائرات ومرافق خدمية أخرى.

وفي نهاية عام ٢٠١٤ ضمت القاعدة ٣٠٠ جندي ومدرب ومستشار أمريكي وطائرات للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.