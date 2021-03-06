وزير الإعلام اليمنى : ميليشيا الحوثى تواصل التلاعب بملف صافر

وأضاف الإريانى، فى سلسلة تغريدات على تويتر، أوردتها قناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الجمعة، أن "اتخاذ ميليشيا الحوثى الإرهابية ناقلة النفط صافر كقنبلة موقوتة لابتزاز المجتمع الدولى فى سبيل تحقيق مكاسب سياسية ومادية دون اكتراث بالعواقب الخطيرة لتسرب أو غرق أو انفجار الناقلة، يضع اليمن والمنطقة والعالم برمته أمام كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة وغير مسبوقة".
إلى ذلك تساءل: "هل بات المجتمع الدولى يدرك أننا أمام ميليشيا إرهابية شعارها الموت ولا تأبه بالقرارات الدولية، وتتخذ من الناقلة صافر أداة للضغط والابتزاز والمساومة فى مواجهة الحكومة الشرعية والإقليم والعالم، دون أى اكتراث بحياة اليمنيين ومصالح اليمن، ولا العواقب الكارثية التى ستمتد لعقود قادمة؟".
يذكر أن أزمة سفينة "صافر" المهجورة، لا تزال التى ترسو قبالة ميناء رأس عيسى فى محافظة الحديدة غرب اليمن، وتشكل قنبلة موقوتة بسبب توقف صيانتها منذ خمس سنوات، وسط تقارير عن احتمالات انفجارها والتسبب بأكبر كارثة بيئية فى العالم، تؤرق المجتمع الدولى والحكومة اليمنية على السواء.
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