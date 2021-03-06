بريطانيا.. الأمير فيليب يعود إلى المستشفى بعد إجرائه جراحة بالقلب

أعلن قصر باكنجهام أن الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث البالغ من العمر 99 عاما، أعيد إلى مستشفى خاص بعد أن خضع بنجاح لعملية جراحية لعلاج مرض في القلب.
وقال القصر في بيان، أمس الجمعة: "عقب إجراء دوق أدنبرة بنجاح في مستشفى سانت بارثولوميو يوم الأربعاء ، تم نقل صاحب السمو الملكي إلى مستشفى الملك إدوارد السابع، من المتوقع أن يبقى الدوق في المستشفى لمواصلة العلاج لعدد من الأيام".
يذكر أنه تم إدخال الأمير فيليب، 99 عاما، إلى المستشفى لأول مرة في 16 فبراير بعد الإبلاغ عن شعوره "بتوعك" وبعد قضائه أسابيع في مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن "كإجراء احترازي"، كشف قصر باكنغهام يوم الاثنين أنه تم نقل الدوق إلى مستشفى متخصص لمزيد من العلاج والمراقبة.
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