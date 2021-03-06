هل وصلت سلالة كورونا الجديدة إلى مصر؟

كشف مسؤولان صحيان في مصر، لموقع "دوت الخليج"، عن نتائج التحاليل التي أجريت للتحقق من إمكانية ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، بعد انتشارها في دول عدة على مدار الأسابيع الماضية.

وقال مساعد وزيرة الصحة المصرية للمبادرات العامة، محمد حساني، إن وزارة الصحة المصرية أجرت نحو 290 تحليل "تسلسل جيني" في معاملها خلال الفترة الماضية، وجاءت النتائج "سلبية" للسلالة التي كان بداية ظهورها في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.

وأضاف حساني أن الوزارة "تتابع باستمرار تحاليل الحالات المصابة بكورونا داخل معاملها المركزية، لرصد التحورات والتغيرات التي قد تطرأ على الفيروس".

كذلك أكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي في وزارة الصحة المصرية، محمد عبد الفتاح، لموقع "دوت الخليج" أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بالسلالة الجديدة لكورونا في مصر حتى الآن.

وأوضح أن هناك أبحاثا تجرى لدراسة التغيّر الجيني لكورونا، ولم يثبت ظهور تلك السلالة الجديدة بعد.

وتضمنت التحاليل التي أجرتها الصحة المصرية، عينات من مسافرين وصلوا إلى مصر خلال الشهرين الأخيرين، خاصة لمن ظهرت عليهم أعراض الإصابة بكوفيد-19.

"سوبر كورونا"

وفي أعقاب السلالتين الجديدتين في بريطانيا وجنوب إفريقيا، تحوّر فيروس كورونا مرة أخرى، ليتحول هذه المرة إلى نسخة أكثر إثارة للقلق من الفيروس في البرازيل.

وأثارت السلالة الجديدة من كورونا في نسختها البرازيلية، التي أطلق عليها إعلاميا "سوبر كورونا"، حالة من الجدل والذعر بشأن مدى الاستجابة للقاحات وتسببها في زيادة معدلات العدوى عن السلالة الأصلية بين مرتين إلى ثلاث مرات.

ولم تظهر هذه السلالة أيضا في مصر حتى الآن، وفق تأكيدات السلطات الصحية.

استقرار الإصابات

وبيّن مساعد وزيرة الصحة المصرية للمبادرات العامة، أن مصر تشهد استقرارا في أعداد حالات الإصابة والوفاة بكورونا خلال الآونة الأخيرة.

وقال إن هناك استقرارا في عدد الحالات التي تطلب دخول المستشفيات أو تحتاج إلى أسرّة عناية مركزة وأجهزة تنفس صناعي، مضيفا: "نأمل أن يظل الأمر هكذا".

وتابع قائلا: "الوضع الوبائي لكورونا يشهد استقرارا مؤخرا، ونأمل أن تساعدنا حملة التطعيمات في منع تصاعد أعداد الحالات من جديد".

وبحسب آخر إحصاء رسمي، أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن 587 إصابة كورونا جديدة في مصر، ليرتفع إجمالي المصابين بكوفيد-19 إلى 184755 حالة، شفي منهم 142610، و49 وفاة جديدة ليصل مجموع ضحايا الوباء إلى 10871.

وتضع الحكومة المصرية آمالا على حملة التطعيمات بلقاح كورونا التي بدأتها الخميس الماضي، في الحد من انتشار العدوى بين المواطنين، ومنع أي موجة جديدة محتملة.