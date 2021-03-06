استقالة وزير داخلية الإكوادور عقب اضطرابات فى السجون قتل بها 79 شخصا

جدة - نرمين السيد - وقال باسمينيو، فى بيان نشره الجمعة على حسابه فى موقع "تويتر": "اتخذت قرارا شخصيا يتمثل فى تقديم الاستقالة من منصب وزير الداخلية دون إمكانية التراجع".
وأوضح باسمينيو أن أسباب قراره تشمل "الانتقادات غير العادلة" لأنشطته خلال تنفيذ مهام وزير الداخلية وكذلك حالته الصحية، حيث بين أنه أصيب بفيروس كورونا.
وشهدت 3 سجون مختلفة فى الإكوادور، أواخر فبراير 2021، موجة اضطرابات وأعمال عنف واسعة قتل بها 79 سجينا بينما أصيب عدد من قوات الشرطة.
وبحسب المعلومات الأولية التى أعلنتها السلطات كانت هذه الأحداث ناجمة عن نزاعات بين عصابات مخدرات متناحرة.
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