بلينكن يؤكد التزام واشنطن بدعم التحالف عبر الأطلسي

أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز التحالف عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة وأوروبا، وبمواصلة التحديث العسكري وتعزيز الإنفاق الدفاعي من جانب الشركاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين بلينكن وبين أندريه بابيش رئيس وزراء جمهورية التشيك، حيث ناقشا التزام البلدين المشترك بالتغلب على جائحة كورونا والتعافي منها.

وأضاف أن بلينكن ركز خلال الاتصال على ضرورة حماية البنية التحتية الحيوية في جمهورية التشيك، بما في ذلك الطاقة النووية وشبكات الجيل الخامس من التأثيرات غير الموثوق بها، كما وجه بلينكن الشكر لرئيس الوزراء التشيكي لجهود بلاده الداعمة في سوريا وأفغانستان والعراق.

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