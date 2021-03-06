قررت حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية نقل تورنتو و"منطقة بيل" إلى المنطقة الرمادية من عملية الإغلاق في إطار الاستجابة الإقليمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع السماح لبعض الشركات بإعادة فتحها للمرة الأولى منذ عام 2020.. وتنتقل كلتا المنطقتين إلى المنطقة الرمادية اعتبارا من بعد غد الاثنين.

وتخفف المنطقة الرمادية من إجراءات الإعلاق وتمنح بعض حدود المساحة بما في ذلك سعة 50 % لمحلات السوبر ماركت والمتاجر الأخرى التي تبيع البقالة والمتاجر والصيدليات بشكل أساسي و 25 % لجميع متاجر التجزئة الأخرى.

يأتي ذلك بعد توصيات منفصلة من رئيس قسم الصحة في تورنتو وبيل، الدكتور إيلين دي فيلا ولورانس لو.

ومن جانبها، قالت كريستين إليوت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الصحة في المقاطعة "إن حكومتنا تتخذ نهجا آمنا وحذرا للعودة إلى الإطار، وبسبب التقدم الذي أحرزناه، ستخرج جميع مناطق المقاطعة قريبا من الإغلاق".

وأضافت "على الرغم من هذه الخطوة الإيجابية، فإن القرار ليس عودة إلى الوضع الطبيعي. بينما نواصل تطعيم المزيد من سكان أونتاريو، يظل من الضروري للجميع الاستمرار في اتباع تدابير الصحة العامة والبقاء في المنزل قدر الإمكان لحماية أنفسهم ومجتمعاتهم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيف إجراءات الإغلاق في مدينة تورونتو الكندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.