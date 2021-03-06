سجلت وزارة الصحة المكسيكية 6 آلاف و797 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و712 وفاة، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة- في إحصائية جديدة، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لتصل إلى مليونين و119 ألفا و305 حالات، كما ارتفاع عدد ضحايا الجائحة إلى 189 ألفا و578 شخصا.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ13 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ 3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المكسيك تسجل 6 آلاف و797 إصابة جديدة بكورونا و712 حالة وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.