رئيس المجلس العالمي للتسامح: البابا فرنسيس "رسول سلام"

ثمن رئيس المجلس العالمي للتسامح أحمد الجروان زيارة البابا فرنسيس إلى العراق واصفا اياها بأنها تحمل في طياتها رسالة محبة وسلام وتسامح ودعم لشعب العراق الذي عاني من ويلات الحروب والارهاب والانقسامات والدمار لسنوات طويلة، كما أعرب عن أمله أن تكون بداية أمل في اعمار العراق ونعزز وندعم تلك الزيارات المهمة التي يتبناها المجلس العالمي للتسامح والسلام بمختلف بلدان العالم.

وقال الجروان في بيان، إن البابا فرنسيس بزيارته اليوم للعراق يخطو خطوة سلام جديدة في اتجاه أن يكون "رسول سلام للمتعبين"، لا يسعي بملاقاة أقوياء العالم، بل يذهب إلى ضعفائه، معلنا أنه يقصدها حاجا حاملا رسالة محبة إلى الشعوب الجريحة تحت وطأة الحروب والانقسامات والارهاب.

وأضاف أن هذه الرسالة تعد امتدادا لوثيقة "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك" التي وقعها مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، في أبو ظبي، في فبراير عام 2019.

واعتبر رئيس المجلس العالمي للتسامح لقاء البابا بـ القيادة الشيعية الإمام علي السيستاني في النجف، في أول لقاء يجمع أي حبر أعظم، بمرجعية شيعية بهذا المستوى، بعد لقائه بشيخ الأزهر أكبر مرجع ديني سني، سيكون له تأثير مهم في البلد الذي يضم غالبية شيعية، وتأثير يمتد أثره للعالم للتأكيد علي أهمية التواصل والحوار من أجل السلام والتسامح والتعايش، قائلا "أننا بمختلف الديانات والمعتقدات في حاجة ملحة لدعم بعضنا البعض لأننا نعيش بعالم واحد".

وتابع الجروان في بيانه قائلا إن "بلاد ما بين النهرين تعتبر المهد الأول لتشكل الفكرة الدينية لدى الحضارات القديمة، وأعتقد أن زيارة فرنسيس قد تنعكس بالايجاب ، لناحية تحفيز المهتمين على تقديم المساندة اللوجستية والمادية، وخاصة أنها بالتزامن مع انطلاق عجلة إعمار ما دمر من كنائس أثرية وتاريخية في الموصل وبغداد".