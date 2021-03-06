اقترح زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان تنظيم مؤتمر يضم قادة الحكومة الأفغانية وزعماء جماعة طالبان؛ للضغط من أجل التوصل إلى حكومة مؤقتة بأفغانستان.
وقالت مصادر أمريكية، الجمعة، إن الصيغة الجديدة للاتفاق ربما ستنحي جانبا اتفاق السلام التي تم التفاوض بشأنها بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وبين حركة طالبان، كما من المحتمل أن تؤدي إلى تأخير انسحاب القوات الأمريكية من تلك الدولة.
وقللت إدارة بايدن من احتمالات الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان بحلول شهر مايو المقبل حسبما تم التخطيط له بين إدارة ترامب السابقة وبين طالبان، وكان سبب قرار إدارة بايدن هو استمرار العنف في أفغانستان.
ويأتي هذا بينما هددت طالبان، التي شنت هجمات ضد القوات الأمريكية، بتجديد الضربات على القوات الأمريكية إذا لم يتم الانسحاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان يقترح تنظيم مؤتمر يستهدف حكومة مؤقتة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.