تمكّن سكان كاليمانتان في إندونيسيا مؤخرا، من إخراج جثة طفل في الثامنة من عمره، ابتلعه تمساح، بينما كان الصبي يصطاد مع والده في النهر الجاري بالمكان.
وكان ديماس مولكان سابوترا يصطاد في النهر مع والده عندما ابتعد عن الشاطئ، ليقوم تمساح بطول 26 قدما بسحبه بعيدا.
وحاول والد ديماس ضرب التمساح كي يفلت ولده، إلا أن الحيوان غاص في الأعماق، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وابتلع التمساح ديماس بالكامل دون أن يقوم بمضغه، حيث تم اصطياده لاحقا بقرية موارا بنغالون، ليتم تقطيعه وإخراج جثة الفتى.
وكشف أحد العاملين بوكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية، أن والد الطفل هاجم التمساح بيديه العاريتين ووجه له ضربات قوية، إلا أن الحيوان لم يستسلم، وفرّ بعد أن سحب ديماس معه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد مواجهة بطولية مع الأب.. تمساح يبتلع طفلا بالكامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.