بسبب فضائح دور المسنين والتحرش.. مشرعو نيويورك يقلصون سلطات حاكم الولاية

جدة - نرمين السيد - وافق مشرعو ولاية نيويورك الأمريكية، أمس الجمعة، على إجراء لتقليص سلطات الطوارئ الواسعة الى يتمتع بها حاكم الولاية أندرو كومو، والتي تم سنها العام الماضى خلال ذروة جائحة كورونا.





وتأتى إجراءات المشرعين تزامنًا مع تورط حاكم نيويورك فى فضيحتين، الأولى تخص دور سياسات دور المسنين أثناء الجائحة، والثانية اتهامات التحرش الجنسي التى تلاحق كومو.

وقاد تلك الإجراءات زملاء كومو الديموقراطيون، الذين يسيطرون على كلا المجلسين فى الهيئة التشريعية، بينما انتقد الجمهوريون مشروع القانون، بدعوى أنه إجراءات ضئيلة بعيدًا عن السيطرة على الحاكم.

وقال زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ بنيويورك، الديمقراطى أندريا ستيوارت كوزينز: "يستحق الجمهور وجود ضوابط وتوازنات، هذا التشريع يخلق نظامًا بمدخلات متزايدة بينما يضمن فى نفس الوقت استمرار حماية سكان نيويورك".

وانقسم مجلس الشيوخ على أساس حزبى، حيث صوت 43 ديمقراطيًا لصالحه، بينما صوت 20 جمهوريًا ضد الإجراء، والذى من المتوقع أن يوافق عليه المجلس.

ويمنع مشروع القانون الجديد، آندرو كومو من إصدار أى توجيهات جديدة خاصة بوباء كورونا، دون استشارة الهيئة التشريعية ويجبره على السماح للمشرعين بالتصويت على أى تمديد للتدابير الحالية، مثل تفويضات ارتداء الكمامات أو نسب الإشغال فى المطاعم.

كما يمكن مشروع القانون المشرعين من إلغاء أى أمر بأغلبية الأصوات، وهى القوة التى يتمتعون بها منذ العام الماضى، ولكنهم لم يستخدموها.