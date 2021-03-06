تفاصيل تصفية المبحوح في دبي.. مسئول إسرائيلي سابق يكشف تفاصيل عملية اغتيال غيرت تاريخ الموساد

أبرزت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم، السبت، تصريحات مثيرة لمسئول إسرائيلي سابق، كشف فيها عن عملية اغتيال غيّرت تاريخ جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.

وكشف نائب رئيس جهاز الموساد السابق، عن عملية اغتيال قيادي فلسطيني غيّرت تاريخ جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الخارجي "الموساد".

وأكد أن عملية اغتيال القيادي البارز في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمود عبد الرؤوف المبحوح، في دبي عام 2010، والتي يعتقد أنها نُفذت من قبل الموساد، قد غيرت من تاريخ الجهاز.

وأشار المسئول السابق بالموساد، إلى أن بلاده لم تعترف قط باغتيال "المبحوح"، ولكن الجهاز الاستخباراتي اُضطر إلى إجراء تغييرات غير عادية للتكيف مع العصر الجديد خلال العام 2010، بعد اغتيال المبحوح، من حيث استخدام كاميرات المراقبة، وتقنيات التعرف على الوجه المنتشرة في كل مكان.

ويشار إلى أن محمود عبد الرؤوف المبحوح ( 1960-2010)، أحد قياديي كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، اُغتيل في دبي، في التاسع عشر من يناير 2010، حيث زعمت إسرائيل أنه كان مسؤولا عن خطف وقتل جنديين إسرائيليين خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، ومسئول عن تهريب الأسلحة من إيران إلى قطاع غزة.